Covid: nuova vittima in Sardegna, in tutto 157

(ANSA) - NUORO, 05 OTT - Il Covid 19 ha fatto la prima vittima a Torpé, centro di circa 3mila abitanti in provincia di Nuoro. Si tratta di una anziana di 77 anni , con alcune malattie pregresse, morta ieri sera all'ospedale San Francesco di Nuoro.

La pensionata era stata trasferita dalla Rianimazione di Sassari a quella di Nuoro il 18 settembre, ed era risultata positiva al virus alla fine di agosto. Era madre di un oncologo nuorese. I funerali si sono svolti stamattina in paese. Salgono così a 157 le vittime da coronavirus accertate in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).