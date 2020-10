Covid: niente mascherine davanti locali Sassari, 28 multe

Controlli a tappeto e multe a raffica della polizia locale alle persone che non indossano la mascherina e creano assembramenti a Sassari. Nel fine settimana gli agenti hanno sanzionato 28 persone, di cui solo due di età sopra i 30 anni, proprio per il mancato rispetto delle norme anti covid. I poliziotti hanno agito in borghese immergendosi nelle vie e nei locali della movida, individuando, osservando e multando i giovani che in maniera non occasionale, non indossavano la mascherina e creavano assembramenti.

Nove minorenni sono stati fermati in piazza d'Italia, altri dieci nei portici Crispo, sei in via Roma, senza mascherina e mentre si passavano le sigarette. Infine due cinquantenni sono stati multati perché stavano davanti a un distributore di sigarette senza mascherina e nonostante si fossero avvicinate anche altre persone. Per tutti la sanzione è di 400 euro che nel caso dei minorenni dovrà essere pagata dai genitori.