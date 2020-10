Prefettura chiusa per covid questa mattina a Sassari dopo che un agente di polizia che ha svolto un turno di guardia al centralino è risultato positivo al covid 19. Gli uffici sono rimasti chiusi per quasi due ore, il tempo necessario agli operai della Multiss per effettuare la sanificazione e alle 13 tutto è tornato alla normalità. L'agente della Questura di Sassari sta bene, è asintomatico e si trova in isolamento nel proprio domicilio.