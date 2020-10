Covid: 3 Comuni Sardegna su 4 prorogano semi-lockdown

Sono tre su quattro i Comuni della Sardegna che hanno deciso di prorogare il semi-lockdown per effetto dell'impennata di casi di positività al Covid-19 nei rispettivi territori. Aidomaggiore, nell'oristanese, ha infatti scelto di non prorogare le restrizioni, mentre Orune e Gavoi, in Provincia di Nuoro, e Seui, nel Sud Sardegna, hanno fatto slittare la riapertura di bar, ristoranti e scuole e confermato l'uso della mascherina nei luoghi all'aperto.

Nei due paesi del Nuorese in semi lockdown rispettivamente dal 22 e dal 27 settembre, le misure di contenimento dei contagi rimarranno in vigore fino all'11 ottobre a Orune (dove i positivi hanno raggiunto quota 109 ) e al 10 ottobre a Gavoi (45 contagiati). La proroga delle restrizioni fino al 7 ottobre era già stata disposta, invece, da Marcello Cannas sindaco di Seui nel sud Sardegna, altro paese in semi lockdown.

E sempre nel Nuorese, a Macomer e Sorgono chiudono due istituti superiori: nel primo caso per una studentessa contagiata, nel secondo per consentire la sanifacazione dopo che un dipendente è risultato positivo al covid 19.