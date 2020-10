Calcio: Cagliari, dal Napoli arriva Ounas

Niente Nainggolan, ma dal Napoli arriva Ounas. Mercato del Cagliari concluso senza l'atteso ritorno in Sardegna del Ninja, obiettivo numero uno del club rossoblù.

Non si è trovato l'accordo con l'Inter: a questo punto se ne riparlerà a gennaio.

La consolazione per Di Francesco arriva dal Napoli: preso l'esterno franco-algerino Adam Ounas, classe 1996.

Ingaggiato anche - secondo quanto risulta dal sito della Lega - l'attaccante croato classe 2002 Marko Brkic dall'Empoli.