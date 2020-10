Gasperini: "Soddisfatti ma non guardiamo classifica"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Siamo molto soddisfatti dal momento che sta attraversando la squadra, che è in ottime condizioni, anche se qualche sbavatura ci può sempre stare. Il risultato, comunque, poteva essere più ampio, ma va bene così. La presenza di giocatori importanti è sinonimo di crescita tecnica complessiva della squadra". Così Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa successiva alla netta vittoria casalinga sul Cagliari.

"Nelle tre partite giocate in settimana abbiamo ottenuto il massimo - aggiunge l'allenatore dell'Atalanta - guardiamo al nostro percorso e non alla classifica. In questo momento è inutile farlo, perché il campionato è lunghissimo. Dobbiamo puntare sulla gestione delle partite e della condizione: alcuni giocatori rientreranno in sede venerdì e sabato giocheranno a Napoli, poi mercoledì avremo l'esordio in Champions". (ANSA).