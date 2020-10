Accende il barbecue e si ustiona, grave 45enne

Grave incidente domestico a Quartu Sant'Elena, un 45enne è stato trasportato in Elisoccorso in ospedale con ustioni nel 50 per cento del corpo. L'uomo è stato investito da una fiammata mentre accedeva il barbecue.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione in via Cabras. Il 45enne, da quanto si apprende, stava accendendo il barbecue e avrebbe utilizzato dell'alcol per alimentare il fuoco. Un ritorno di fiamma lo ha investito, ustionandolo. Sul posto è arrivato il 118. Il ferito è stato trasportato in elicottero al centro ustionati di Sassari.