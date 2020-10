Vela: Gp 3 Persico 69F, Young Azzurra è seconda

Al termine di 10 prove, Young Azzurra ha ottenuto il secondo posto dietro Flyingnikka 47 al Grand Prix 3 della Persico 69F Cup di vela. Dopo una prima giornata intensa, con sette prove disputate, un secondo giorno di stop forzato e oggi, dopo una mattinata con condizioni meteo instabili, alle 13,30 si è scesi in acqua per dare il via alle prove di giornata con un vento che oscillava fra i 7 e gli 11 nodi. Young Azzurra ha registrato nell'ordine un quinto, un primo e un terzo posto, chiudendo in seconda posizione. Il team formato da Ettore Botticini (skipper), Federico Colaninno (flight controller), Francesca Bergamo ed Erika Ratti, si è allenato a lungo sul Lago di Garda e, verso la fine di ottobre, si trasferirà a Porto Cervo, in vista del Grand Prix 4 Persico 69F.

"Siamo soddisfatti delle performance del team Young Azzurra, c'è sempre qualcosa da imparare per migliorarsi. Aspettiamo il team dello Yacht club Costa Smeralda e tutta la flotta dei Persico 69F a Porto Cervo a novembre. Il Grand Prix 4 sarà il primo evento foiling nelle nostre acque", dice il commodoro dello Yacht club Costa Smeralda, Michael Illbruck.