Covid:senza mascherina in strada e mercati Cagliari,16 multe

(ANSA) - CAGLIARI, 03 OTT - Sedici multe per non aver indossato la mascherina e una serie di contravvenzioni per violazioni amministrative legate all'occupazione del suolo pubblico, alla diffusione di musica e ai prezzi della merce venduta. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia municipale di Cagliari sia nei quartieri della movida di Cagliari, sia al mercato di San Benedetto, Sant'Elia e in viale Buoncammino. Ieri sera durante le ispezioni al quartiere Marina sono stati sanzionati due cittadini che, nonostante si trovassero in luoghi molto affollati non indossavano la mascherina. Per loro multe da 400 euro ciascuno. Stessa sorte è toccata a ben 13 esercenti dei mercati di San Benedetto e Sant'Elia: mentre servivano la clientela, non indossavano la mascherina o la indossavano in modo scorretto (sotto il mento o legata al gomito). Per loro è prevista la sanzione di 400 euro e la segnalazione per la sospensione dell'autorizzazione alla vendita.

Molte le contravvenzioni elevate a un esercente di viale Buoncammino controllato ieri sera: 600 euro perché non rendeva noto ai clienti i prezzi dei vari prodotti; 1.000 euro perché senza alcun titolo diffondeva musica con impianto amplificato e infine 250 euro per aver occupato le aree verdi e il piazzale antistanti la propria attività per circa 250 metri quadri senza autorizzazione. (ANSA).