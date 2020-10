Mentre si attende la decisione del governo sull'obbligo delle mascherine all'aperto, in Ogliastra, a Bari Sardo si anticipano le scelte nazionali. Il Comune corre ai ripari dopo l'aumento dei contagi da covid 19: 8 persone positive e 48 in quarantena. Il sindaco Ivan Mameli ha emanato una ordinanza con la quale ha disposto l'utilizzo obbligatorio di mascherina h24 anche all'aperto. Per i trasgressori le multe andranno dai 400 agli 800 euro.