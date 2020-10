Stalking: perseguita da mesi una donna, arrestato a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - Ha perseguitato una donna, l'ha pedinata, si è appostato vicino alla sua abitazione e nelle vicinanze del posto di lavoro, l'ha minacciata e aggredita più volte. Anche ieri sera in un bar di Quartu, quando ha cercato di colpirla con un oggetto metallico, ma gli agenti del Commissariato sono riusciti a fermarlo. È finito ieri sera con l'arresto di un 40enne l'incubo di una giovane donna costretta da tempo a subire le angherie di un uomo che non aveva mai corrisposto.

Era ossessionato da lei, tanto che era arrivato a tatuarsi il suo nome sul braccio, per poi postare le immagini su Facebook.

Nel corso del tempo, secondo quanto ricostruito dagli agenti di Quartu, coordinati dal dirigente Davide Carboni, avrebbe tormentato la giovane, pedinandola, tempestandola di telefonate e messaggi contenenti minacce, anche di morte, estese ai familiari e agli amici.

In alcune occasioni, mentre la vittima si spostava in auto, le avrebbe tagliato la strada, altre volte era arrivato a pedinare anche i suoi familiari. Nonostante la persecuzione la vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare fino a ieri quando si è rivolta agli agenti del Commissariato e ha raccontato tutto.

Proprio mentre era negli uffici della polizia, all'esterno c'era appostato il 40enne, tanto che i poliziotti hanno accompagnato la donna prima a casa e poi a lavoro. Ma durante la pausa pranzo il 40enne l'ha raggiunta in un bar tentando di aggredirla, ma ed essere appostati questa volta c'erano i poliziotti che lo hanno arrestato. (ANSA).