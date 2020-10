In un videogioco dello Ied storia e miti della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - La storia e i miti della Sardegna nuragica raccontati attraverso un videogioco firmato dai giovani designer dello Ied. Si intitola "Enchanted Sun", lo hanno realizzato cinque neo diplomati del Corso di Media Design dell'Istituto Europeo di Design di Cagliari Il lavoro è frutto di una collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale del capoluogo. Un importante accordo tra le due istituzioni culturali che hanno siglato una partnership fino al 2021. Il progetto è stato presentato questa mattina al Museo. "Lo scopo è aprire sempre più i luoghi della cultura alla società con un' attenzione ai giovani e diffondere anche attraverso la formazione la cultura del patrimonio", ha detto Manuela Puddu, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Ylenia Marcia, Fabio Dattilo, Maurizio Carta, Nicola Musa e Roberto Dessalvi - con il supporto di Emanuele Tarducci e di Lara Forgione, coordinatore e docente del Corso in Media Design - hanno dato vita a un digital storytelling per i beni culturali e la promozione del territorio.

Un lavoro fra il fantasy e il racconto mitologico per narrare un viaggio nella Sardegna nuragica. Protagonista è un giovane eroe chiamato a affrontare una serie di dure prove e lottare per la sopravvivenza del suo villaggio distrutto da una catastrofe. Per oggetti e ambientazioni che incontra di volta in volta c' è il rimando a una breve descrizione storica e la collocazione all' interno del museo o nel territorio.

"Un progetto che ci dimostra l'utilità del mestiere del Media Designer nel mondo contemporaneo e come possibile, necessario trait d'union fra la tradizione e metodi contemporanei di apprendimento e di valorizzazione", ha spiegato la direttrice dello IED di Cagliari, Monica Scanu. (ANSA).