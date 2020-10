In Sardegna quasi tremila aziende digitali (+ 2,4%)

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - In Sardegna quasi 3mila imprese digitali. Rappresentano l'1,7% del totale delle attività produttive e registrano una crescita del 2,4% rispetto al 2019.

Secondo gli ultimi dati disponibili, a fine giugno 2020, 385 vendono i propri prodotti via internet (13,2%), 139 hanno una attività ditelecomunicazione (4,8%), 818 offrono consulenza informatica e producono software (28%). E 1.578 elaborano dati e creano portali web (54%).

Sono questi i numeri che emergono dal dossier "Le imprese digitali a metà 2020", realizzato dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna attraverso i dati di UnionCamere-Movimprese 2019-2020.

A livello territoriale, 1.623 operano nella vecchia provincia di Cagliari (crescita del 3,4% rispetto al 2019), 852 nella provincia di Sassari-Gallura (+0,2%), 276 in quella di Nuoro (+3,8%) e 169 in quella di Oristano (+1,2%). Dall'elaborazione emerge anche come, nei mesi della crisi sanitaria, tra le micro e piccole imprese sarde il 19,9% abbia introdotto o diffuso lo smart working. Il 29,7% ha utilizzato canali alternativi di vendita, incrementando così l'uso dell'e-commerce.

"L'intensificazione del lavoro agile - spiegano il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi e Daniele Serra - il maggiore utilizzo del canale digitale da parte delle imprese e la crescita dei volumi di commercio elettronico, durante i mesi della crisi Covid-19, hanno creato nuove opportunità per le imprese digitali, bilanciando il calo di domanda determinato dalla recessione".

Nei primi sei mesi del 2020 il fatturato dei servizi digitali segna, infatti, un aumento dello 0,5% nonostante la caduta del 17% delle vendite de totale dei servizi. Nel secondo trimestre del 2020, inoltre, l'occupazione del settore segna un aumento del 4,1% a fronte di una diminuzione del 3,6% del totale degli occupati. Molta fiducia nel Recovery Fund: un'occasione- avverte Confartigianato- da non perdere. (ANSA).