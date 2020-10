Covid: in piazza senza mascherina, 29 multati a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 02 OTT - Stretta su controlli e multe della Polizia locale a Sassari su chi non indossa le mascherine. Dopo un paio di settimane in cui gli agenti sono stati clementi e hanno cercato di informare e sensibilizzare il più possibile i cittadini sull'obbligo e sul corretto uso della mascherina come prima barriera contro la diffusione del coronavirus, da questa settimana sono iniziate a piovere le sanzioni da 400 euro per i trasgressori.

Ieri sera gli agenti hanno multato 29 persone, tra cui 28 minorenni, che stazionavano tra piazza Castello e piazza d'Italia. I controlli sono iniziati intorno alle 19 con personale in borghese che ha monitorato la situazione.

Successivamente sono arrivati altri agenti e sono scattati i controlli e le multe.

Per i minorenni sono state avvisate le loro famiglie, che dovranno pagare la multa, come previsto dalla normativa.

L'attività di controllo della Polizia locale si sta focalizzando anche davanti alle scuole e in altre zone della città dove è più facile che si creino assembramenti e proseguirà nel fine settimana, per far rispettare le norme anti-Covid e in particolare le ordinanze sindacali. (ANSA).