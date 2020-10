Coronavirus: 3mln per potenziamento trasporti pubblici

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Tre milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico locale e far fronte ai disservizi legati all'emergenza coronavirus. Il via libera è arrivato oggi in Consiglio regionale riunito nella seduta statutaria. La leggina è approdata in Aula con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 102 del regolamento e porta la firma di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione.

Due milioni di euro sono destinati a implementare il numero delle corse del servizio pubblico gestito dall'Arst, con particolare attenzione alle fasce orarie dedicate a studenti e pendolari. Previsto anche l'ausilio anche di privati.

Un milione è per il trasporto scuolabus gestito dai Comuni. "La legge rappresenta un segnale e una risposta alle tante mamme preoccupate per il rischio di assembramenti", ha spiegato il primo firmatario Dario Giagoni (Lega). "Garantire il diritto allo studio in presenza degli alunni, in sicurezza, è un obiettivo imprescindibile", ha detto il presidente dell'Assemblea Michele Pais. Ancora una volta, "il Consiglio si è dimostrato centrale su temi così importanti" (ANSA).