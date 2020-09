Scuola: anche bus privati per trasporto studenti

(AIn attesa dei dati aggiornati sulla popolazione studentesca e per evitare assembramenti nei bus che trasportano gli studenti la Giunta apre all'utilizzo dei mezzi privati. Una lettera sarà inviata alle aziende del settore che dovranno essere indicate le caratteristiche dei mezzi e i costi del servizio. L'iniziativa è contestuale all'approvazione di una delibera con la quale la Regione potrà accedere ad un fondo nazionale per i "servizi aggiuntivi" nei territori a domanda debole e viene. Lo ha annunciato la direttrice generale dell'assessorato regionale dei Trasporti Gabriella Massidda durante un'audizione in Commissione Pubblica Istruzione del Consiglio regionale.

Poco prima la rappresentante dell'Associazione nazionale presidi Anna Maria Maullu aveva sottolineato "l'inadeguatezza del servizio di trasporto che, soprattutto nelle zone interne, rappresenta un elemento di disagio per i ragazzi e le famiglie, costrette in molti casi ad utilizzare i mezzi privati".

Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani ha, invece, ricordato che nel tavolo tecnico con Regione, Anci e Protezione civile è rimasto aperto il problema dell'accesso differenziato per fasce orarie alle scuole, "sia perché non disponiamo dell'anagrafe degli studenti (per tracciarne la provenienza), sia perché servono risorse".