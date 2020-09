Ierfop, inclusione disabili con patto ente europeo

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Ierfop rafforza la promozione della cultura dell'inclusione a livello europeo. L'Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale Onlus ha infatti ampliato le collaborazioni con gli accordi progettuali con Focus Europe - Laboratorio Progettuale per l'integrazione Europea. Firmato nel la sede direzionale di Cagliari, da Roberto Pili, Presidente Ierfop e da Efisio De Muru, Consigliere d'Amministrazione dell'Associazione con sede a Bruxelles, il protocollo d'intesa darà vita già nei prossimi mesi a una serie di iniziative che mettono al centro, da protagoniste, le persone con disabilità.

Grazie a questa intesa, nello specifico, Ierfop potrà contare su una collaudata rete organizzativa a Bruxelles per organizzare per i prossimi due anni programmi sul tema "Formazione come motore di Inclusione dei Disabili dell'Unione Europea". Non solo. Partecipare con proposte progettuali in linea con le politiche della Commissione Europea con partner internazionali a progetti europei a finanziamento diretto all'interno delle misure "Erasmus+" ed "Europa per i cittadini".

"Focus Europe e Ierfop - dichiara Efisio De Muru - hanno sottoscritto un accordo che porterà alla nascita di progetti finanziabili dalla Comunità Europea in diversi ambiti. La nostra Associazione si avvarrà così della storia e della competenza di un ente di formazione di eccellenza, tutto ciò a vantaggio dei cittadini italiani ed europei disabili e più fragili". Il presidente dello Ierfop, Roberto Pili, ha messo in risalto i punti di forza di questa convenzione. "La collaborazione con Focus Europe - ha commentato Roberto Pili - rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di internazionalizzazione e ci consentirà di rafforzare i collegamenti e le collaborazioni internazionali, consolidare la nostra posizione nella partecipazione a progetti comunitari e ancora approfondire gli studi cross-nazionali sulla diffusione della cultura dell'inclusione e sulla valutazione di efficacia dei processi inclusivi". (ANSA).