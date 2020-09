Covid: Comune Oristanese, 50 positivi in paese

(ANSA) - SEDILO, 30 SET - Sono 50 (+ 2 guariti) gli attualmente positivi a Sedilo, paese di circa duemila abitanti nell'Oristanese,. I nuovi casi di positività comunicati dal Comune "in via ufficiosa", sulla propria pagina istituzionale si riferiscono ad ambienti familiari ed in isolamento da diverso tempo.

"Attualmente si registrano 4 persone positive al Covid-19 ricoverate e 2 persone, ancorchè positive, dimesse in data odierna - si legge nella nota dell'amministrazione - Invitiamo tutti a mantenere un alto livello di guardia negli ambienti familiari,lavorativi, e amicizie strette (uso della mascherina, igienizzazione mani, distanziamento sociale)".

A Sedilo era risultato positivo anche il parroco ed è stato avviato una screening di massa tra la popolazione. (ANSA).