Auto contro un camion, morta 51enne residente a Grosseto

Incidente stradale a San Sperate, una donna di 51 anni originaria di San Sperate ma residente a Grosseto ha perso la vita. La sua auto si è schiantata contro un camion. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias.

Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale 4. La Opel condotta dalla 51enne arrivata all'altezza del chilometro 5,900, per cause non ancora accertate, è andata a scontrarsi contro un camion. L'impatto è stato violentissimo, i mezzi si sono accartocciati. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall'abitacolo della Opel per affidarla alle cure dei medici, ma ormai non c'era più nulla da fare.

Trasportato in ospedale con ferite lievi l'autotrasportatore.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.