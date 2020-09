Test sierologici gratuiti a Cagliari con Ad Adiuvandum

Si allarga lo screening con i test sierologici della popolazione sarda portato avanti sin dal 9 settembre dalla rete di solidarietà sociale Ad Adiuvandum, che mette insieme la Regione Sardegna, il Ministero della Difesa, associazioni e altri promotori (Gruppo L'Unione Sarda, Amici di Sardegna Uniti contro Covid-19, Sarda Bellezza). Da domani anche i privati potranno effettuare gratuitamente il prelievo all'ex ospedale militare di Cagliari, in via Ospedale, nei giorni stabiliti - il lunedì, il mercoledì e il giovedì - esclusivamente su prenotazione sul sito www.adadiuvandum.it.

Contestualmente prosegue anche la raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi sanitari e strumentazione per le analisi a campione che affianca l'azione degli Uffici sanitari della Regione nel contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

"Dall'avvio dell'iniziativa ad oggi abbiamo già effettuato 1.800 prelievi e stiamo per fare un bilancio di quello che è stato rilevato dagli esami - spiega all'ANSA Maria Antonietta Mongiu - in linea di massima possiamo anticipare che i sardi si sono comportati bene durante il lockdown. Ora vediamo molte categorie e associazioni che si stanno responsabilizzando e stanno facendo i test - aggiunge - siamo partiti con alcune categorie ritenute a rischio e adesso stiamo allargando la platea".

Complessivamente verranno effettuati giornalmente 200 test sierologici: in caso di riscontri positivi - come peraltro già accaduto - la persona viene subito richiamata per procedere con il tampone.