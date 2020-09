Covid: aumento ricoveri, si allarga Malattie infettive Sassari

Troppi ricoveri Covid nel reparto Malattie infettive di Sassari: esauriti i 21 posti letto disponibili al secondo piano della palazzina di viale San Pietro, da ieri notte l'Aou è stata costretta a riaprire anche il terzo piano dell'edificio, così come era successo nel pieno della prima ondata della pandemia.

Nelle stanze allestite al terzo piano per ospitare i pazienti positivi al coronavirus, ci sono altri 21 posti letto. Il problema resta il personale a disposizione del reparto: medici e infermieri in servizio a Malattie infettive sono sufficienti per dare assistenza al massimo ad altri 5 degenti, con il massimo sacrificio e impegno degli operatori sanitari.