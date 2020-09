Si allontana di casa, scomparso ragazzino di 15 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Un ragazzino di 15 anni, Simone Pau, di Quartu sant'Elena, è scomparso da ieri pomeriggio. È uscito di casa intorno alle 16:30 e non ha fatto ritorno. "Non ha portato con se documenti, cellulare e soldi e nessuno dei suoi amici dice di averlo visto o sentito - scrive la sorella sul suo profilo Facebook -. È già stata fatta denuncia ai carabinieri. Dovrebbe indossare un pantalone nero di una tuta e una felpa nera con delle macchie stampate. È alto 1 metro e 58 circa per 45 chilogrammi. Vi prego di segnalarci se lo vedete a questi numeri 3286445272-3396307839".

I carabinieri hanno avviato le ricerche e diramato una nota a tutte le Stazioni dell'Arma e a tutte le forze di polizia.

