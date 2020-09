Militare morto: fiori Fdi davanti Capitaneria porto Cagliari

"Questa mattina, fronte la Capitaneria di Porto di Cagliari, come Fratelli d'Italia, abbiamo voluto rivolgere un pensiero per la scomparsa di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, che, senza alcun indugio, si è tuffato nel mare mosso per salvare 2 ragazzi in evidente stato di pericolo". E' quando dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI.

"Non vogliono mai essere chiamati Eroi, non si sentono tali, ma il loro lavoro - aggiunge - che affrontano con passione e spirito di sacrificio, merita una considerazione sempre maggiore da parte di tutti noi e non solo quando accadono queste tragedie. Un gesto di eroismo che per loro è pane quotidiano".