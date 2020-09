Maltempo: allagata statale in Gallura, strada chiusa

Il maltempo ha causato frane e allagamenti nel nord Sardegna. Per allagamento è stata chiusa al traffico la statale 672 Sassari-Tempio, poco prima di Bortigiadas, nell'alta Gallura. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Nel territorio di Sennori, invece, una piccola frana provocata dalle forti piogge della notte si è riversata sulla carreggiata lungo la strada provinciale 72 che collega il paese con Osilo. Sul posto stanno intervenendo gli operai della Multiss e i barracelli della Compagnia di Sennori per ripristinare la strada. La viabilità resta aperta con senso unico alternato. Nel frattempo la Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo per piogge e temporali ovunque sulla Sardegna sino alla mezzanotte di oggi.