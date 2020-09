Coronavirus: scuole chiuse in alcuni comuni della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Scuole chiuse in diversi Comuni della Sardegna per il riacutizzarsi dell'emergenza Coronavirus, che nell'isola ha toccato la quota record di 139 contagi in 24 ore. Come rilevato dai quotidiani locali i sindaci hanno disposto lo stop alle lezioni non solo nel nuorese e Ogliastra - Gavoi e Ollolai in testa, Tertenia e Bitti -, ma anche nel Sud Sardegna, a Villaperuccio, Castiadas, Gonnesa e Perdaxius.

Chiusi anche singoli istituti ad Alghero e Villa San Pietro. E a Isili dove la chiusura del plesso scolastico che ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo è dovuta ad un caso di positività accertato. Le lezioni riprenderanno la settimana prossima con diverse date decise dai primi cittadini. (ANSA).