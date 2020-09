Basket: Dinamo riparte dopo vittoria a Pesaro

"Abbiamo vinto su un campo difficile". Nelle parole di coach Gianmarco Pozzecco è riassunta tutta la partita vinta ieri dalla Dinamo a Pesaro nella gara d'esordio della LBA. Una partita in salita che i biancoblu sono riusciti a ribaltare giocando un secondo tempo quasi perfetto, chiudendo avanti di 10 punti, sul 85-95. La Vuelle del maestro Repesa è partita a mille e ha messo i sassaresi alle corde per i primi due quarti. Nella ripresa però i ragazzi di Pozzecco, penalizzati dalla panchina corta a causa degli infortuni (Tillman e Gentile sono rimasti ancora seduti per tutti i 40'), hanno tolto la sabbia dagli ingranaggi per piazzare i colpi decisivi nel finale di partita. "Siamo contenti perché abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello, ho palesemente visto una Pesaro diversa da quella delle ultime edizioni, una squadra allenata da un maestro, lo ribadisco, con giocatori che sanno cosa devono fare", prosegue il coach dei sassaresi.

"Chiaramente giocare senza Gentile e Tillman mi mette nella condizione, per l'ennesima volta, di ringraziare i miei giocatori. Sono estremamente contento dell'apporto e dell'approccio che ha avuto Treier, sono estremamente contento del ruolo che si sta ritagliando Jack Devecchi, sono estremamente contento che la nostra squadra abbia avuto la forza di arginare gli ottimi primi due quarti di Pesaro, di finire il secondo quarto a ridosso della Vuelle, nel terzo quarto rimanere in partita e nel quarto fare le giocate giuste, d'esperienza, di consapevolezza, di unità di intenti".

Unità di intenti e i punti di Benzius (23 con 4 su 7 dalla distanza), la regia perfetta di Spissu (12 punti e 7 assist) e Pusica (15 punti) la forza e precisione sotto canestro di Bilan (16 punti) e Burnell (18). Prossimo impegno domenica a Sassari contro Trieste.