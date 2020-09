Anziano cade dalla finestra e muore in Sardegna

Tragedia all'alba di ieri a Gavoi nel Nuorese: un pensionato di 82 anni, Antonio Frau, è stato trovato riverso a terra davanti alla sua abitazione in via Aldo Moro. L'uomo sarebbe caduto aprendo una porta finestra della casa dove vive con la moglie. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: l'anziano era già morto. Sono intervenuti anche i Carabinieri.

Nella tarda mattinata la salma è stata restituita ai familiari.