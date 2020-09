Maltempo: allerta meteo per temporali nel nord Sardegna

Temporali in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte e sino alle 15 di domenica 27 settembre.

"Dalle prime ore di domenica - si legge nel bollettino -si prevedono fenomeni temporaleschi a partire dal settore settentrionale dell'isola, ma in rapida estensione al resto del territorio regionale. temporali isolati di forte intensità sa-ranno possibili ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali e occidentali dell'isola".