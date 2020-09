Giornate patrimonio: visite, incontri e musica nell'isola

(ANSA) - SASSARI, 26 SET - Sabato e domenica il Vecchio Continente celebra le Giornate europee del patrimonio e punta i riflettori su musei, spazi espositivi e siti di interesse storico, archeologico, artistico e culturale. La Sardegna si unisce all'appello a sostegno del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali, considerato come antidoto alla perdita d'identità.

Sabato pomeriggio alle 18 e domenica alle 9 apre i battenti la Pinacoteca nazionale di Sassari per una visita guidata alle opere di alcuni tra i più importanti maestri sardi del Novecento. Il 26 pomeriggio all'Antiquarium di Porto Torres viene presentato il progetto di riproduzione 3D delle terme centrali e delle botteghe dell'antica colonia di Turris Libisonis, propedeutico alla visita guidata di domenica mattina.

Un'occasione preziosa per confrontarsi sull'importanza della tecnologia come strumento di promozione e divulgazione in ambito culturale, storico e artistico.

Al Compendio Garibaldino di Caprera la passione di Garibaldi per la scienza e la tecnologia si trasformerà nel fine settimana in una speciale esposizione di strumenti nautici a lui appartenuti.

Per la prima volta saranno esposti anche alcuni volumi di astronomia scritti da Quirico Filopanti, il "professore dell'Infinito" come Garibaldi amava chiamare il noto matematico, astronomo e amico fraterno.

Al Museo archeologico nazionale di Cagliari si parte con un'apertura straordinaria sino alle 23 al costo simbolico di 1 euro, mentre la Pinacoteca nazionale di Cagliari sarà teatro di un originalissimo evento musicale per celebrare la riapertura.

Chiusa da dicembre per adeguare l'impianto di illuminazione dell'area retabli e per l'emergenza Covid 19, la Pinacoteca ospiterà le note dell'Associazione Ensemble Spaziomusica, già protagonista del Festival Inaudita, e le parole dei relatori della conferenza dedicata alle vicende della Cittadella dei Musei, dei retabli e del recente intervento di riqualificazione di una prima parte del percorso di visita. Sempre per restare a Cagliari, la Basilica di San Saturnino ospiterà visite guidate durante entrambi i giorni.

Completano il programma delle Giornate europee del patrimonio gli eventi allestiti da oltre 50 Comuni sparsi per tutta l'isola e quelli organizzati dalle Soprintendenze. (ANSA).