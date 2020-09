Coronavirus: test su studenti S.Teodoro, un positivo su 375

(ANSA) - NUORO, 26 SET - Solo uno dei 375 studenti di San Teodoro sottoposti ai test sierologici è risultato positivo, negativi invece tutti gli altri. L'attività di screening è stata voluta dal sindaco del centro gallurese Domenico Mannironi, per un avvio di anno scolastico in sicurezza.

"Ieri presso il Teatro Comunale abbiamo completato il programma di screening per gli alunni di San Teodoro - ha annunciato il primo cittadino su Facebook - Il programma ,su base volontaria , è stato fatto in collaborazione con il laboratorio I.A.M. di Budoni. Complessivamente nelle cinque giornate abbiamo eseguito 375 test col riscontro di un positivo. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto al nostro invito, hanno dimostrato un alto senso di responsabilità . Il risultato finale complessivo è garanzia che la scuola verrà aperta in sicurezza per tutti", ha concluso il sindaco. (ANSA).