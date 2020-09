Comunali: Nuoro, 7 candidati a sindaco per il voto del 25/10

(ANSA) - NUORO, 26 SET - Sette candidati a sindaco, con 24 liste, corrono per le amministrative del 25 e 26 ottobre a Nuoro, unico capoluogo di Provincia in Sardegna ad andare al voto.

Tutti, tra ieri e oggi, hanno depositato le loro liste all'ufficio elettorale del Comune. Oggi poco prima di mezzogiorno, termine ultimo per la scadenza, ha ufficializzato la candidatura il sindaco uscente Andrea Soddu, avvocato di area centrosinistra, che si ripropone con quattro liste a sostegno: Andrea Soddu sindaco, Italia in Comune, L'altra Nuoro e l'altra Sardegna e Ripensiamo Nuoro.

Lo hanno seguito l'architetto Pietro Sanna per il centrodestra, sostenuto da cinque liste (Lega, Psd'Az, Fdl, ProNugoro e Sardegna 2020); lo scrittore Ciriaco Offeddu, sostenuto da tre liste civiche (Per Ciriaco Offeddu sindaco, Oltre e Civitas Futura) e l' avvocato Francesco Guccini anche lui con quattro liste civiche.

Avevano già regolarizzato ieri le loro posizioni gli altri tre candidati: l'ex sindacalista della Cgil Lisetta Bidoni, sostenuta da tre liste civiche, il medico Alessandro Murgia del Movimento 5 Stelle con una lista e l'imprenditore Carlo Prevosto del Pd - vincitore delle Primarie del centrosinistra - appoggiato da quattro liste. (ANSA).