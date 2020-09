Comunali: a Quartu sfida a sei per la carica di sindaco

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Sei candidati sindaco e 23 liste per le elezioni comunali a Quartu Sant'Elena, in programma domenica 25 e lunedì 26 ottobre.

Il centrodestra, guidato da Christian Stevelli, questa mattina ha presentato dieci liste. Graziano Milia, già sindaco per due mandati dal 1993 al 2001, al comando di un cartello di civiche, è sceso invece in campo con sei liste.

Il centrosinistra, con il candidato scelto alle primarie, Francesco Piludu, ha chiuso le operazioni con quattro liste.

Gli altri candidati, tutti con una lista a testa, sono Guido Sbandi, Movimento cinque stelle, Francesco Pandolfi, Quartu da salvare, e Alberto Grimaldi per la lista "Grimaldi per Quartu".

(ANSA).