Calcio: Cagliari-Lazio aperta a mille spettatori

Mille spettatori potranno assistere questa sera alla Sardegna Arena alla partita di Serie A Cagliari-Lazio, anticipo delle 18. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sulle misure anti-Covid per gli eventi sportivi. Non verranno messi in vendita i biglietti - fa sapere stamani il Cagliari - ma potranno entrare le persone invitate dalla società, soprattutto sponsor.

Nell'ordinanza numero 45 del governatore Solinas - in vigore da oggi e sino al 7 ottobre - si legge che il numero massimo per avvenimenti sportivi all'aperto è di mille, mentre al chiuso è di 700, decisione quest'ultima che interessa soprattutto la Dinamo Sassari che milita nella serie A di basket.

L'ordinanza riguarda "gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 07.08.2020".