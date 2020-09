Maltempo: bomba d'acqua a Macomer, sindaco chiude sottopassi

(ANSA) - NUORO, 25 SET - Una bomba d'acqua si è abbattuta stamattina su Macomer provocando danni a un'azienda agricola in località a Orovó, fra Tossilo e l'ingresso sud della città, ma anche all'interno dell'abitato, dove è stato necessario chiudere alcuni sottopassi a causa degli allagamenti. Il sindaco Antonio Succu per far fronte all'emergenza ha convocato il Coc.

"La Protezione civile è intervenuta nell'azienda agricola dove i lavoratori erano in gravi difficoltà a causa degli allagamenti e danni alle strutture - spiega all'ANSA il primo cittadino - Abbiamo dovuto anche chiudere dei sottopassi in città, ancora sbarrati in via precauzionale per le prossime ore sebbene il peggio sia ormai passato. Le forti piogge hanno fatto temere anche per la linea ferroviaria Macomer-Cagliari, ma fortunatamente - precisa il sindaco - non è stato necessaria la chiusura: dal sopralluogo dei tecnici infatti non è risultata compromessa. Il Coc resta riunito, aspettiamo l'evolversi della situazione e manteniamo ancora lo stato di allerta per le prossime ore". (ANSA).