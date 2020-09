Covid: Regione, piani terapeutici prorogati al 31 dicembre

La Giunta regionale proroga al 31 dicembre i piani terapeutici di farmaci e dispositivi per i pazienti con patologie croniche. "Una misura - spiega l'assessore della Sanità Mario Nieddu - legata all'attuale emergenza epidemiologica: con la proroga tutti i pazienti che hanno un piano in corso non dovranno essere costretti a recarsi negli ambulatori medici territoriali e ospedalieri per il rinnovo, che avverrà automaticamente".

L'assessore fa notare che "il provvedimento avrà l'effetto di impedire un aumento della pressione sulle strutture sanitarie, con un incremento degli accessi, riducendo le situazioni a rischio per i pazienti più fragili, consentendo così di mantenere alta la guardia contro il virus".

Prorogati anche la validità delle esenzioni per patologia e reddito previste per le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, ma anche l'accordo con Federfarma per la distribuzione nelle farmacie dei medicinali del prontuario ospedale-territorio (PHT).