Covid: al via screening di parte della popolazione a Sedilo

Da domani, sabato 26 settembre, dalle 14 nei locali de "Sa prima ighina" si terranno test sierologici gratuiti (ricerca anticorpi IGG e IGM covid-19) per i ragazzi delle scuole superiori e per tutti i nati dall'anno 2002 al 2006 (anche per quelli che non frequentano la scuola) per i titolari e dipendenti delle attività commerciali ed artigianali. Lo fa sapere il Comune di Sedilo, dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi casi - tra cui il parroco del paese - che hanno fatto slittare l'apertura delle scuole al 28 settembre.

"L'adesione al test è volontaria, è consigliata ma non obbligatoria - scrive il Comune - Gli orari previsti sono i seguenti: attività artigianali: 14.30; attività commerciali: 15.45; ragazzi anni 2002-2003-2004: 17; ragazzi anni 2005-2006: 18".