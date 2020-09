Comunali: Milia in campo a Quartu con sei liste civiche

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 25 SET - Graziano Milia in campo con sei liste per le comunali a Quartu. Insieme a "Milia sindaco" ci sono "Cittadini per Flumini e Quartu Sant'Elena", i "Socialisti e democratici", il "Movimento Civico", "Quartu Lavoro e Impresa-Milia", "Quartu Democratica e Solidale".

"La scelta civica - ha detto Milia - non nasce per prendere le distanze dalla politica, che è una delle espressione più nobili della nostra democrazia, tutelata in via costituzionale. Io non rinnego il mio percorso 'di sinistra'. Ma Quartu vive un momento straordinariamente complesso, in cui è necessario progettare un'idea di città e pensare per obiettivi. E' uno sforzo notevole, che richiede competenza conoscenza e saper fare e che necessita del contributo allargato di tutti quelli che hanno a cuore sinceramente le sorti della città e della comunità quartese".

Milia, che è stato sindaco della terza città della Sardegna dal 1993 al 2001, si è poi voluto soffermare sul programma, invitando tutti a confrontarsi non sulla carta ma sulla concretezza dei temi: "Assisto in questi giorni all'enunciazione di programmi che somigliano alle risposte dei questionari, con una metodologia quasi aziendalista. Ma qui oltre alle parole bisogna fare. E per fare serve un'idea della città: noi abbiamo questa visione, sappiamo che serve una città di servizi, una città di mare, una città che ha l'ambizione di assumere un ruolo nel contesto della Città Metropolitana e della regione. Queste sono le direttrici del nostro agire, che continueranno ad essere innestate dalla continua consultazione e coinvolgimento della cittadinanza". (ANSA).