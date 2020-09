Becciu si difende, accusa peculato "surreale"

Il cardinale dimissionario Angelo Becciu si difende in conferenza stampa dalle accuse di peculato: "tutto surreale", dice spiegando che quei 100mila euro alla Caritas di Ozieri "sono ancora lì".

Quanto al palazzo di Londra, l'alto prelato spiega che "l'Obolo di San Pietro non è stato toccato, non è stato utilizzato. La Segreteria di Stato aveva un fondo, doveva crescere". E precisa che ieri nel colloquio di 20 minuti con il Papa "non si è parlato del palazzo di Londra". I soldi alla Caritas, invece, "arrivarono dall'Obolo ma - precisa il porporato - era un fine caritativo". "E' nella discrezione del Sostituto - chiarisce - destinare delle somme che sono in un fondo particolare destinato alla Caritas. In 7-8 anni non avevo mai fatto un'opera di sostegno per la Sardegna. So che nella mia diocesi c'è un'emergenza soprattutto per la disoccupazione, per questo ho voluto destinare quei 100mila euro".

Becciu, infine, rinnova la sua fiducia al Santo Padre: "Diventando cardinale ho promesso di dare la vita per la Chiesa e per il Papa. Oggi rinnovo la mia fiducia". E non ci sarà "nessuna sfida al Papa, ma -ognuno ha diritto alla propria innocenza". "Spero che prima o poi il Santo Padre si renda conto che c'è stato un forte equivoco", "spero non sia stato manipolato ", conclude Becciu.

VESCOVO OZIERI, NESSUN ATTO ILLECITO A FAVORE CARITAS - "Di nessun atto di favore, tanto meno indebito o non legittimo, è mai risultata beneficiaria la Caritas diocesana di Ozieri, la quale ha sempre percepito l'erogazione di fondi da parte della Cei, della Regione Sardegna e di altri Enti cui ha reso e rende conto del proprio operato, di cui può dimostrare la regolarità e correttezza documentale e qualsiasi tempo, in particolare attestando di non aver mai impiegato un solo centesimo ai risorse per finalità diverse da quelle umanitarie e caritatevoli". Lo scrive in una lunga lettera il vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis, che indirizza la missiva al card. Angelo Becciu dopo l'indagine del Vaticano sui fondi destinati alla Caritas diocesana.

La precisa e costante rendicontazione delle somme percepite dalla Caritas diocesana è tale da non lasciare spazio a dubbi circa la reale destinazione dei fondi, depositati in due diversi conti correnti nei quali confluiscono sia le donazioni dell'8 per mille, sia gli importi di volta in volta amministrati per finanziare progetti e intervenire nelle situazioni più critiche di povertà e mancanza di lavoro - spiega ancora il vescovo - in uno dei detti conti è, peraltro, confluita un'erogazione di Euro 100.000,00, risalente al 2017 veniente dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano, inizialmente destinata alle situazioni di povertà, comunque assolte attraverso l'impegno di altre risorse.".

Mons. Melis chiarisce poi che la somma è stata "più opportunamente impiegata - dopo una serie di riflessioni finalizzate a prospettare benefici soprattutto alle fasce più deboli - a finanziare un ampio e articolato progetto di natura solidale, la cittadella della solidarietà - per la realizzazione del quale, tuttavia, è risultato poi necessario un maggiore importo trattandosi di intervento complesso, anche edilizio". "E' per tale ragione - precisa - che la somma di Euro 100.000,00, che risulta depositata così come era all'origine, non è stata ancora utilizzata giacché in attesa del raggiungimento di un importo maggiore indispensabile per il finanziamento complessivo del progetto".

MONS. MELIS, MAI AVUTO PRECEZIONE DI FINI ILLECITI - Il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, non ha mai avuto "la lontana percezione - e ciò rappresenta in termini assoluti e non controvertibili - di intenzioni o finalità indebite da parte dei propri collaboratori, quali la cooperativa Spes, alla quale, viceversa, dà atto di notevole capacità operativa e realizzazione degli scopi benefici in ausilio dell'opera prestata dalla Caritas diocesana". Lo scrive l'alto prelato nella lettera inviata al card. Angelo Becciu, al centro di un'indagine del Vaticano per peculato che coinvolge la Caritas diocesana con la quale collabora la coop gestita dal fratello del cardinale, Tonino. Mons. Melis "assicura a Sua Eminenza Reverendissima e alle Autorità vaticane procedenti, la propria immediata disponibilità a documentare e attestare" le proprie dichiarazioni contenute nella missiva.

LEGALE FRATELLI, SU MEDIA RICOSTRUZIONI FALSE E FANTASIOSE - Sulla vicenda del card. Angelo Becciu, accusato di peculato e di fatto 'licenziato' dal Papa, intervengono i fratelli chiamati in causa per presunti favori avuti dal cardinale quando era Sostituto alla Segreteria di Stato. Il loro legale cita le ricostruzioni dei media definendole "false" e "fantasiose" riservandosi "eventuali iniziative a tutela dei diritti dei propri assistiti".

"Nessuna somma risulta essere mai stata erogata dall'Obolo di San Pietro, né alcun intervento non giustificato per opere diverse da quelle caritatevoli o di solidarietà è mai pervenuto alla Diocesi di Ozieri, alla Caritas diocesana e, suo tramite, alla Cooperativa Spes, onlus fiduciaria del Vescovo per le attività di natura solidale e di reinserimento lavorativo e sociale". Lo ribadisce l'avvocato Ivano Iai, a capo di un pool di legali dello studio associato Pisanu-Iai di Sassari che tutela la famiglia del card. Aneglo Becciu. Quanto a Tonino Becciu, legale rappresentante della Cooperativa sociale Spes, "alcuna somma è mai stata erogata direttamente alla onlus da egli diretta la quale, viceversa, ha ricevuto il finanziamento dei soli progetti solidali ritenuti meritevoli di realizzazione da parte del Vescovo Corrado Melis quale presidente della Caritas diocesana". L'avvocato chiarisce che "il contributo di Euro 100.000,00, risalente al 2017 e proveniente dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano, non risulta essere mai stato né diretto, né percepito dalla Cooperativa Spes, ma esclusivamente dalla Caritas diocesana". E ricorda che la somma è ancora a disposizione della Caritas per realizzare la cittadella della solidarietà.

Riguardo all'altro fratello del cardinale, il prof. Mario Becciu, "il coinvolgimento in presunte elargizioni appare addirittura paradossale, non essendovi stata - spiega il legale - neppure in maniera indiretta, alcuna erogazione di somme, a nessun titolo, a beneficio della società Angel's, la quale ha invece percepito un finanziamento nella totale trasparenza dell'operazione da parte di un investitore estero la cui identità non è possibile rendere nota per ragioni di riservatezza contrattuale". L'avvocato Iai, infine, dichiara che "nessun atto di favore, tanto meno indebito o non legittimo, risultano o sono risultati essere beneficiari membri della famiglia Becciu, tra i quali il signor Francesco, chiamato semplicemente, nel corso del tempo, e grazie alla sua perizia ed esperienza professionali, ad eseguire alcuni interventi di falegnameria per conto di enti ecclesiali anche non riconducibili al cardinal Becciu".