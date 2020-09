Migranti: Viminale indica porto Olbia per Alan Kurdi

Il Viminale ha indicato Olbia come porto di destinazione della nave Alan Kurdi con 125 migranti a bordo. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa in Prefettura a Nuoro. La nave è partita poco prima delle 18:30 da Arbatax e arriverà nella rada di Olbia domani mattina. La distanza tra Arbatax e Olbia è di circa 70 miglia e la Alan Kurdi viaggia normalmente tra i cinque e i sei nodi, per cui si ipotizza un tempo di navigazione tra le 10 e le 12 ore.

Troppe le criticità segnalate nella teleconferenza convocata dal prefetto Luca Rotondi con le forze dell'ordine, la Capitaneria e il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, per consentire lo sbarco: il porto ogliastrino infatti non è attrezzato per la gestione delle emergenze sanitarie e la Assl di Nuoro non è in grado di dirottare ad Arbatax medici e infermieri per effettuare i tamponi in quando impegnata nello screening di massa a Orune, paese in semi lockdown dopo l'impennata di contagi. Non solo: in tutta l'Ogliastra al momento non è disponibile alcun centro di accoglienza per ospitare i migranti e per trattenerli in quarantena. Per definire tempi e luoghi delle loro permanenza in Sardegna è in corso un confronto in videoconferenza tra le Prefetture di Nuoro, Sassari e Cagliari. Da qui uscirà anche l'ora precisa in cui la nave lascerà la rada di Arbatax per raggiungere Olbia.

SOLINAS, DECISIONE GOVERNO INOPPORTUNA - "Una decisione presa dal Governo senza consultare la Regione Sarda, alla quale si chiede un ulteriore sacrificio oltre a quelli determinati dai continui sbarchi sulle coste del Sulcis. La concessione dello sbarco nel porto di Olbia ai 125 immigrati a bordo della nave Ong, dopo il diniego del governo francese, non è da me condivisa". Lo dichiara il governatore Christian Solinas a proposito della Alan Kurdi. "Non si comprende - spiega Solinas - il vero motivo del cambio di destinazione e meno ancora quello dello stazionamento davanti alle coste sarde, anche alla luce del decreto del 7 aprile con cui si è di fatto disposta la chiusura dei porti italiani. Nella totale incertezza sulla percentuale di coloro che saranno reindirizzati verso altri paesi europei, e sui tempi con i quali si procederà, si impone dunque - dice il governatore - un nuovo onere sulla Sardegna e su uno scalo portuale non adeguato e attrezzato per fronteggiare una simile emergenza dagli incerti contorni, anche sanitari".

ZOFFILI, IMPEDIREMO LO SBARCO - "Impediremo con ogni mezzo lecito e pacifico lo sbarco ad Olbia dei 125 migranti dalla Alan Kurdi". Lo annuncia all'ANSA Eugenio Zoffili, deputato e presidente della Bicamerale Schengen, nonché coordinatore regionale della Lega in Sardegna. Zoffili è appena atterrato a Cagliari: dopo una sosta ad Arbatax, dove inizialmente sarebbe dovuta approdare la Ong, si metterà in viaggio per Olbia con l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde e gli altri esponenti del Carroccio eletti in Consiglio regionale. "Lo sbarco dalla Ong rappresenterebbe un precedente pericoloso per la Sardegna - spiega il deputato di Erba - con i migranti che dovrebbero trascorrere 14 giorni in quarantena ancora non si sa dove".

SEE-EYE, SITUAZIONE STABILE MA PRECARIA - La situazione a bordo dell'Alan Kurdi è definita stabile dall'osservatore dei diritti umani Kai Echelmeyer. Anche se alcune persone devono essere curate per il mal di mare, a bordo non ci sono problemi seri". E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale della Ong tedesca See Eye in merito alla nave ancorata davanti al porto di Arbatax con 125 migranti che sbarcheranno a Olbia. "Tuttavia - afferma Echelmeyer - abbiamo ancora più di 50 minori a bordo, tra cui molti non accompagnati e anche bambini piccoli". "Le ripetute richieste di Sea-Eye di sbarcare immediatamente le persone particolarmente vulnerabili rimangono senza risposta", si legge ancora sul sito della Ong.