In coma dopo aggressione in un bar, in manette un 32enne

È in carcere il 32enne di Tortolì, Nicola Piras, responsabile dell'aggressione ai danni di Ercole Boi, 56 anni, avvenuta il 9 settembre scorso in un bar di Lotzorai. L'uomo è ancora in coma all'ospedale di Carbonia. Nei confronti di Piras, inizialmente denunciato a piede libero, è scattato il fermo con le accuse di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. Questa mattina i carabinieri di Santa Maria Navarrese sono andati ad arrestarlo mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo i militari dell'Arma, fu un pugno sferrato dal 32enne, al culmine di una discussione, a far cadere a terra Boi facendogli sbattare violentemente la testa. Non fu chiesto l'intervento dei carabinieri e nemmeno del 118. Il 56enne tornò a casa, ma durante la notte entrò in coma. Cinque giorni dopo il fatto, le indagini avviate dai militari portano all'individuzione e alla denuncia dell'aggressore. Oggi il fermo.