Sanità: Aou Sassari, stabilizzati 12 dirigenti medici

(ANSA) - SASSARI, 23 SET - L'Aou di Sassari stabilizza 12 dirigenti medici. Quattro sono stati stabilizzati in base al diritto di priorità, in deroga temporanea alle disposizioni in materia dei Piani di fabbisogno del personale e Bilanci di previsione, tenendo conto dei profili specialistici connessi all'emergenza Covid-19. D'accordo con l'assessorato regionale della Sanità si sono stabilizzati altri otto dirigenti medici, pur senza specializzazioni legate all'emergenza sanitaria.

I medici che passano al tempo indeterminato sono fisiatri, neurologi, specialisti di medicina interna, ematologia, medicina trasfusionale, chirurgia plastica, maxillo facciale e malattie dell'apparato respiratorio. Avevano presentato domanda di stabilizzazione in 29. Oltre ai 12 per cui l'iter si è concluso positivamente, attendono buone notizie in 4, per i quali gli uffici competenti vogliono valutare più ampiamente la situazione. Altri 13 sono stati esclusi per carenza di requisiti. I 29 avevano risposto all'avviso pubblicato dall'Aou e approvato in aprile dall'allora commissario straordinario.

L'assunzione dei 12 medici segue quella in agosto di 16 infermieri e 7 operatori sociosanitari.

Nei giorni scorsi sono stati reclutati anche medici e infermieri a tempo determinato. Si tratta di un medico di Chirurgia generale, un neurologo, un endocrinologo e 12 infermieri - in aggiunta agli 8 cui è stato prorogato il contratto per l'emergenza Covid - 3 tecnici di laboratorio biomedico e 9 tecnici sanitari di Radiologia Medica. Approvata anche la graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di logopedisti e l'avviso di mobilità per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica. (ANSA).