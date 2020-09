Migranti: due barchini bloccati da Gdf a largo Sardegna

Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Tra ieri sera e la nottata il guardacoste della Guardia di finanza ha intercettato due barchini con a bordo complessivamente 20 persone.

Il primo è stato bloccato a circa due miglia e mezzo da Capo Teulada, sulla costa sud occidentale sarda. A bordo sette uomini e una donna incinta.

Nel corso della notte sempre le Fiamme gialle hanno intercettato una seconda imbarcazione che era appena approdata nel poligono di Teulada, a bordo c'erano 12 algerini e tra di loro uno era ferito a una caviglia.

I militari della Guardia di finanza hanno controllato i migranti fino all'arrivo dei carabinieri. Sono stati tutti trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove, dopo visite mediche e identificazioni, rimarranno in quarantena.