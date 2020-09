Maxi sequestro di marijuana nell'Oristanese

Valgono alcuni milioni di euro le 1.250 piante di marijuana sequestrate dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, coordinati dal tenente colonnello Michele Lastella, in tre piantagioni individuate nel corso di un maxi blitz nell'Oristanese. Le indagini sono partite la settimana scorsa. Un militare del Nucleo investigativo stava facendo un'escursione con il suo cane nelle vicinanze del lago di Prunaghe, nel comune di Sedilo, quando ha sentito un forte odore di marijuana provenire dalla vegetazione.

Ha subito informato il comando che da ieri sera ha fatto scattare il blitz a cui hanno preso parte oltre quaranta carabinieri, con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna e dell'Elinucleo di Elmas che ha sorvolato l'area. Sono state quindi individuate le tre piantagioni. Le varie zone erano protette con foto-trappole: fili ad alta tensione elettrica collegati a generatori per tenere lontani i curiosi ma anche gli animali capaci di danneggiare le coltivazioni. Le 1.250 piante, già parzialmente essiccate, erano alte quasi due metri, per un peso complessivo di oltre 600 chili. Sono in corso le indagini per individuare i coltivatori e la rete di spacciatori.