Coronavirus: centro di Oristano riaperto alle auto

(ANSA) - ORISTANO, 23 SET - Centro di Oristano riaperto alle auto. Da questo fine settimana di nuovo via libera al traffico veicolare. Lo ha deciso questa mattina la Giunta comunale su proposta dell'assessora alle attività produttive Maria Bonaria Zedda.

La misura è immediatamente operativa. E ha un obiettivo: evitare occasioni di assembramento per contrastare la diffusione del coronavirus. "Si chiude una fase sperimentale decisa, all'inizio della stagione estiva e subito dopo il lockdown, per ridare slancio, insieme ad altre misure come la concessione gratuita di nuovi spazi pubblici, ad alcuni comparti produttivi - spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l'assessora Zedda -. Oggi, la forte ripresa dei casi di Covid-19, in tutto il territorio nazionale, così come in Sardegna e in provincia, ma soprattutto in città, induce ad aumentare le cautele e ridurre il più possibile le occasioni di assembramenti".

Per le stesse motivazioni il Comune ha deciso di annullare il settembre oristanese e tutte le manifestazioni pubbliche a rischio assembramento. "La chiusura al traffico veicolare nei fine settimana ha dato buoni risultati, ma non possiamo nasconderci anche alcune criticità - prosegue Zedda -. Non era facile trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di bar, ristoranti e pizzerie, quelle degli altri esercizi commerciali, quelle dei turisti e quelle dei residenti. Al termine del lockdown ha prevalso il senso di responsabilità e il forte desiderio di ripresa del sistema economico. La stagione estiva è terminata e oggi possiamo chiudere la sperimentazione accogliendo le tante sollecitazioni che ci arrivano dai residenti e dai gestori di altri esercizi commerciali. Per l'anno prossimo, augurandoci un progressivo ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria, avremo tempo e modo per avviare un confronto con tutti i soggetti interessati". (ANSA).