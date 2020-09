Cagliari: atteso Godin, dalla Corsica i fratelli Tramoni

In attesa di Diego Godin, che potrebbe arrivare all'aeroporto di Cagliari tra stasera e domani, la società rossoblù ha ufficializzato l'ingaggio di due giocatori corsi: presi a titolo definitivo i fratelli Matteo e Lisandru Tramoni, rispettivamente classe 2000 e 2003. Arrivano dall'Ajaccio.

Il primo è un esterno d'attacco, impiegato prevalentemente sull'out mancino con la prerogativa di rientrare e cercare la giocata col destro. In carriera ha all'attivo già 65 presenze in prima squadra, con un bottino totale di 6 gol. Per lui anche la maglia delle Nazionali francesi Under 19 e Under 18. Ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2025.

Predilige partire da destra, sempre dalla zona offensiva, il più giovane Lisandru: ha già esordito in Ligue 2 e fa parte in pianta stabile delle rappresentative dei "Galletti". Sono 5 i gol in 18 presenze tra Under 16 e Under 17. Si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023 e andrà ora rinforzare la Primavera guidata da Alessandro Agostini.

L'ultimo giocatore corso in rossoblu fu François Modesto, arrivato in Sardegna dal Bastia. Il Cagliari ha perfezionato anche l'acquisto di Zito Luvumbo, classe 2002, esterno d'attacco e primo angolano della storia rossoblù Tra le uscite i prestiti allo Spezia del centrocampista Alessandro Deiola e dell'attaccante Diego Farias.