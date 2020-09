Blitz carabinieri in campi nomadi a Carbonia, due denunce

Blitz dei carabinieri all'interno dei campi nomadi della zona di Carbonia. All'alba sei pattuglie della Compagnia di Carbonia, con la collaborazione dell'unità cinofila anti esplosivo, hanno passando al setaccio i campi nomadi alla ricerca di droga, armi e refurtiva, prestando anche attenzione alla verifica ambientale.

Due i campi nomadi controllati: quello autorizzato di via del Minatore e quello non autorizzato "Sirai".

Un primo bilancio delle verifiche ha visto i militari identificare 40 persone di diverse etnie. Due di queste che si trovavano nel campo di via del Minatore sono state denunciate per violazioni ambientali.