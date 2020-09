Agente positivo, chiusa sede Polizia locale a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 23 SET - Un agente della Polizia locale di Olbia è risultato positivo al coronavirus: il sindaco Settimo Nizzi ha disposto la chiusura degli uffici e tutti i dipendenti sono stati mandati a casa.

Domattina gli uffici saranno sanificati e tutto il personale della Polizia locale e della Protezione civile, circa 80 persone, saranno sottoposti a tampone rino-faringeo. "Abbiamo chiesto all'Ats di attivare prima possibile le pratiche per i tamponi, perché nel frattempo tutti gli agenti devono restare a casa", ha spiegato Nizzi.

Fino a quando non si avranno i risultati dei tamponi Olbia non avrà né un vigile urbano, né un dipendente della Protezione civile in servizio. (ANSA).