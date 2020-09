Coltiva piante marijuana alte 3 metri, arrestato

È stato sorpreso dai poliziotti mentre si prendeva cura di dieci piante di marijuana alte più di tre metri nella zona di Campuomu. Arrestato per detenzione, spaccio e coltivazione di droga Diego Contini, 37 anni. Gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria e della Volante del Commissariato di Quartu durante un sopralluogo sui Sette Fratelli hanno notato un casolare usato come appoggio per irrigare un campo poco distante. Hanno poi visto Contini che si spostava per raggiungere la piccola piantagione e verificare il 'raccolto',. Hanno così deciso di intervenire. Sequestrate le 10 piante di marijuana e 820 grammi di droga che il 37enne custodiva in casa.