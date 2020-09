Seggi riaprono per suppletive Senato Sassari e Referendum

(ANSA) - SASSARI, 21 SET - Riaprono anche in Sardegna i seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il voto delle suppletive del Senato a Sassari, dove sono quattro gli sfidanti in corsa.

Si potrà votare, rispettando le distanze e con le mascherine, sino alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio. (ANSA).