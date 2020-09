Scuola: tamponi Covid a docenti Olbia entro sabato prossimo

Tutto il personale docente e non docente delle scuole di Olbia sarà sottoposto a tampone entro sabato per verificare se esistano fra di loro persone contagiate da coronavirus. "I dati forniti da Ats sui contagi, aggiornati a sabato 19 settembre, dicono che a Olbia ci sono 123 casi positivi, quasi tutti asintomatici. Questi dati non comprendono i rilievi fatti dal Mater Olbia e i positivi riscontrati domenica e oggi", spiega il sindaco, Settimo Nizzi.

"I tamponi agli insegnati saranno fatti entro sabato e se non ci saranno casi positivi le scuole potranno aprire l'anno scolastico martedì 29 settembre. Se saranno registrati dei contagi, negli istituti interessati sarà attivato il protocollo sanitario previsto e i tempi di riapertura saranno dettati da questo", precisa il primo cittadino, che poi rivolge un appello ai cittadini: "Utilizziamo la mascherina, utilizziamola seriamente. E per un paio di mesi continuiamo a comportarci responsabilmente. Evitiamo spuntini, feste familiari, e anche in chiesa alle cerimonie religiose, ai funerali, evitiamo i contatti, manteniamo le distanze. Anche se la normativa attuale non impone limitazioni, autoregolamentiamoci per qualche mese. È un nostro dovere morale".